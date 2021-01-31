На Донбассе НВФ пять раз нарушили "режим тишины" за сутки, – штаб ООС
Двое украинских военных ранены
На Донбассе за прошедшие сутки, 30 января, зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.
Отмечается, что неподалеку Новомихайловки противник совершил прицельный обстрел позиций украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В результате двое украинских военных получили ранения, их госпитализировали.
В то же время в пригороде Авдеевки НВФ несколько раз открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, а вблизи Золотого-4 противник применил автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Украинские защитники открывали огонь в ответ на обстрелы вооруженных формирований. О фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ.
С начала текущих суток, 31 января, на линии разграничения наблюдается тишина.
Ранее сообщалось, что украинский военнослужащий Роман Дзюбенко, которого ранил снайпер, умер в больнице. Он был ранен 26 января неподалеку Новоалександровки Луганской области.