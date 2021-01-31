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На Донбассе НВФ пять раз нарушили "режим тишины" за сутки, – штаб ООС

Фото из открытых источников

Двое украинских военных ранены

На Донбассе за прошедшие сутки, 30 января, зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что неподалеку Новомихайловки противник совершил прицельный обстрел позиций украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В результате двое украинских военных получили ранения, их госпитализировали.

В то же время в пригороде Авдеевки НВФ несколько раз открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, а вблизи Золотого-4 противник применил автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Украинские защитники открывали огонь в ответ на обстрелы вооруженных формирований. О фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 31 января, на линии разграничения наблюдается тишина.

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Ранее сообщалось, что украинский военнослужащий Роман Дзюбенко, которого ранил снайпер, умер в больнице. Он был ранен 26 января неподалеку Новоалександровки Луганской области.

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