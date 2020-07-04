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На Донбассе НВФ пять раз нарушили режим "тишины"

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишины" соблюдался

С начала дня, 4 июля, незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
 
Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", вблизи Катериновки противник открывал огонь из гранатометов различных систем, а неподалеку Орехов – из минометов 120-го калибра, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.
 
На подступах к Новотошковскому НВФ дважды обстреливали украинских защитников из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов.
 
Неподалеку Павлополя, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восход", противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
 
За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил в результате обстрелов нет.
 
Кроме того, на участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишины" соблюдался.
 
 
Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН одобрила резолюцию о глобальное прекращения огня на время пандемии коронавируса. Документ требует временно остановить боевые действия во всех мировых конфликтах.
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