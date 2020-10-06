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На Донбассе НВФ приведены в полную боевую готовность, - разведка

На Донбассе НВФ переведены в боевую готовность Фото из открытых источников

Вооруженные формирования в ОРДЛО начали военные учения

На Донбассе незаконные вооруженные формирования начали командно-штабные военные учения, в связи с этим армейские подразделения были приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. 

Как отмечается, учения были начаты 5 октября на неподконтрольных украинскому правительству территориях. 

"На едином оперативном фоне начаты командно-штабные учения с органами военного управления, частями и подразделениями первого и второго армейских корпусов российско-оккупационных войск, которые приведены в боевую готовность "Полная" (по учению). На полигонах, в районах сосредоточения войск оккупантов проводятся тренировки и развертывания полевых командных пунктов", - отметили в пресс-службе Минобороны. 

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По данным разведки, на Донбассе противник активизировал мероприятия боевой подготовки с привлечением максимального количества личного состава мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений и подразделений противовоздушной обороны.

Напомним, недавно главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщал, что на Донбассе остается вероятность возобновления локальных боевых действий несмотря на установленный режим прекращения огня. 

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