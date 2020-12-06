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На Донбассе НВФ применили гранатометы и противотанковые ракетные комплексы

Ситуация в районе проведения ООС контролируемая украинскими военными Фото из открытых источников

Противник нарушил "тишину" возле Авдеевки, Водяного, Марьинки и Шумов

На Донбассе 5 декабря члены незаконных вооруженных формирований шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы и противотанковые ракетные комплексы. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). 

Так, накануне противник стрелял в сторону украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия возле поселка Шумы. А вблизи Водяного – применил противотанковые ракетные комплексы.

Кроме этого, члены незаконных вооруженных формирований вели огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки и возле Южного. Также в районе Авдеевки и Марьинки противник использовал снайперское оружие.

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"Огнем в ответ украинские воины остановили дерзкие действия вражеских снайперов на обоих направлениях", - отметили в штабе. 

По предварительной информации, боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил не было. Ситуация в районе проведения ООС контролируемая украинскими военными. 

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С начала 6 декабря вдоль линии разграничения наблюдается тишина. 

Напомним, недавно глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук пригрозил России новыми жесткими санкциями, если в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе не будет сдвигов.

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