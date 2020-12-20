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На Донбассе НВФ применили гранатометы и БПЛА, — штаб ООС

Ситуация в районе ООС контролируемая украинскими военными Фото из открытых источников

Режим тишины был нарушен возле Шумов, Южного, Павлополя, Водяного и Авдеевки

На Донбассе 19 декабря представители незаконных вооруженных формирований осуществили семь фактов нарушение режима прекращения огня, применив гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). 

Так, в районе оперативно-тактической группировки "Север" противник открыл огонь из гранатометов и стрелкового оружия вблизи поселка Южное. Также возле Шумов украинские позиции обстреляли из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Кроме этого, в пригороде Авдеевки незаконные вооруженные формирования совершили провокационный обстрел позиций Объединенных сил из пулеметов, а возле Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. 

В то же время возле села Павлополь Донецкой области противник применил беспилотник для корректировки огня с АГС. Пролет БпЛА зафиксировали также над линией разграничения и вблизи Водяного. Однако, украинские военные с помощью спецсредств остановили дальнейшее применение летательного аппарата. 

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"Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали", - отметили в штабе ООС. 

По предварительной информации, боевых потерь и ранений среди украинских военных нет. С начала этих суток режим тишины на Донбассе соблюдается. 

Напомним, недавно незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции из минометов и подствольных и противотанковых гранатометов. Кроме этого, противник второй раз за несколько недель прибег к дистанционному минированию позиций Объединенных сил с использованием запрещенных мин ПОМ-2.

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