На Донбассе НВФ применили беспилотник и открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия, – штаб ООС

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Двое украинских военных ранены

На Донбассе за прошедшие сутки, 29 января, зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что на Приазовье, недалеко от Водяного, противник применил беспилотный летательный аппарат и сбросил два выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате двое украинских воинов получили осколочные ранения, их госпитализировали.

В то же время вблизи Опытного НВФ стреляли в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а возле Авдеевки – из подствольного и ручного противотанкового гранатометов.

При этом в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина. О фактах несоблюдения мирных договоренностей сообщили представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 30 января, вдоль линии разграничения нарушений "режима тишины" не зафиксировано.

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Напомним, недавно в Украине на одном из общевойсковых полигонов бронетягач во время буксировки наехал на военнослужащего, в результате чего тот погиб. Тогда водитель боевой машины не смог убедиться в отсутствии людей.