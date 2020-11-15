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На Донбассе НВФ открыли огонь возле Марьинки

Ситуация в районе ООС контролируемая украинскими военными Фото из открытых источников

Боевых потерь и ранений среди украинских военных не зафиксировано

На Донбассе 15 ноября представители незаконных вооруженных формирований один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). 

Так, в течение суток на участке вблизи Марьинки противник применил стрелковое оружие. По предварительной информации, боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

Кроме этого, в районе проведения операции саперы ГСЧС разминировали свыше 14 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 94 взрывоопасных предмета.

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Ситуация в районе проведения ООС контролируемая украинскими военными. 

Напомним, накануне, 14 ноября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Водяное и Уживка. 

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