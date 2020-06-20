На Донбассе НВФ открыли огонь из артиллерии и минометов, ранен боец ООС

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Раненого военного эвакуировали в лечебное учреждение

В субботу, 20 июня, незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции на Донбассе из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Как отмечается, возле населенного пункта Орехово НВФ вели огонь из артиллерийских систем и минометов. В результате этого один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

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В ответ на обстрелы украинская сторона открыла огонь из имеющегося вооружения. По данным штаба Операции объединенных сил, потери со стороны незаконных вооруженных формирований уточняются.

Напомним, накануне на Донбассе незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня. За прошедшие сутки ранения получили двое украинских бойцов. Кроме этого, военные ООС ликвидировали двух членов НВФ, а еще троих ранили.