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На Донбассе НВФ осуществили провокацию вблизи Шумов, - штаб ООС

На Донбассе НВФ нарушили режим тишины возле поселка Шумы Фото из открытых источников

Подразделения Объединенных сил не открывали ответный огонь

На Донбассе за прошедшие сутки, 9 октября, представители незаконных вооруженных формирований один раз нарушили режим прекращения огня осуществив провокационные выстрелы вблизи поселка Шумы. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. 

Так, в районе ответственности Оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Шумов противник совершил несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия. Отмечается, что огневая провокация не представляла угрозы военным Объединенных сил, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

По предварительной информации, боевых потерь в результате вражеских выстрелов зафиксировано не было.

Также в штабе ООС добавили, что с начала этих суток, 10 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

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"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - добавили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил. 

Напомним, перед этим на Донбассе представители незаконных вооруженных формирований трижды нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы и стрелковое оружие. 

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