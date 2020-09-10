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На Донбассе НВФ осуществили прицельный обстрел вблизи Шумов, где должны были встретиться СЦКК и ОБСЕ

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе REUTERS

Украинские разведчики заблаговременно спрогнозировали действия незаконных вооруженных формирований

Сегодня, 10 сентября, незаконные вооруженные формирования открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям вблизи населенного пункта Шумы на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
 
Согласно сообщению, в 14:15 состоялся прицельный обстрел, он был направлен на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.
 
"Такие действия противника свидетельствуют, что враг сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону. Зато Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки.
 
Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.
 
 
Напомним, Трехсторонняя контактная группа по Донбассу приняла решение проинспектировать украинские позиции вблизи Шумов Донецкой области. Это произошло после заявлений главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина о появлении новых траншей, вырытых украинской стороной.

Однако, сегодня, 10 сентября, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что инспекция украинских позиций вблизи Шумов на Донбассе перенесена, поскольку представители НВФ выдвинули новые требования, о которых не говорилось на переговорах накануне.

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