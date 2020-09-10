На Донбассе НВФ осуществили прицельный обстрел вблизи Шумов, где должны были встретиться СЦКК и ОБСЕ

Украинские разведчики заблаговременно спрогнозировали действия незаконных вооруженных формирований

Согласно сообщению, в 14:15 состоялся прицельный обстрел, он был направлен на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.

"Такие действия противника свидетельствуют, что враг сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону. Зато Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки.