На Донбассе НВФ обстреляли окрестности Шумов и Катериновки, - штаб ООС

Ситуация в районе проведения Операции объединенных сил контролируемая Фото из открытых источников

Противник применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие

На Донбассе в течение 23 октября представители незаконных вооруженных формирований дважды нарушили режим тишины вблизи населенный пунктов Шумы и Катериновка. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).

Так, в течение минувших суток неподалеку населенного пункта Шумы Донецкой области противник применил стрелковое оружие. Кроме этого, обстрелы были зафиксированы в районе села Катериновка Луганской области. Там незаконные вооруженные формирования использовали подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

По предварительной информации, боевых потерь и ранений среди украинских защитников в результате выстрелов не было.

С начала этих суток, 24 октября, на всех участках линии разграничения соблюдается режим прекращения огня.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируемая украинскими защитниками. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны, придерживаясь договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", - добавили в пресс-центре штаба.

Напомним, перед этим представители незаконных вооруженных формирований пять раз нарушили режим прекращения огня вблизи населенных пунктов Артема, Шумы и Новолуганское.