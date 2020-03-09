На Донбассе НВФ обстреляли машину Красного Креста

Обошлось без жертв и пострадавших

Представители не законных вооруженных формирований обстреляли гранатами военно-медицинский автомобиль одного из подразделений операции объединенных сил, передает пресс-служба штаба.

"Противник совершил обстрел с помощью беспилотных летательных аппаратов, из которых сбросил два заряда ВОГ (осколочные гранаты - ред.) на крышу санитарного автомобиля, на котором было четко видно маркировку эмблемы Красного креста", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что такие действия являются наглым попранием незаконными вооруженным формированиями всеми правилами международного гуманитарного права ведения боевых действий.

Ранее сообщалось, что в течение минувших суток, 8 марта, один военный погиб в результате нарушения режима прекращения огня представителями НЗФ.