На Донбассе НВФ из гранатометов обстреляли украинские позиции, трое ранены, - штаб ООС

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Во время обстрелов вооруженные формирования применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение

По состоянию на 18:00 11 апреля незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего трое военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Как отмечается, во время обстрелов НВФ применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В частности, артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Так, обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вблизи Новотошкивского и рядом с Новозвановкой. А также решим "тишина" нарушался в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" возле Славного и Широкиного.

В частности, в результате боевых действий трое украинских бойца получили ранения. По данным штаба ООС, украинские военнослужащие ответили на все огневые провокации незаконных вооруженных формирований и заставили вернуться к соблюдению режима "тишины". Потери противника уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки, 10 апреля, незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в результате обстрелов было ранено одного украинского военного.