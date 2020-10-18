На Донбассе НВФ из гранатомета обстреляли окрестности Авдеевки, - штаб ООС

Ситуация в районе проведения Операции объединенных сил контролируемая Фото из открытых источников

Украинские военные ответный огонь не открывали

На Донбассе с начала 18 октября представители незаконных вооруженных формирований один раз нарушили режим прекращения огня вблизи одного из городов Донецкой области. Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).

Как отмечается, вблизи населенного пункта Авдеевка противник применил ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие. По данным штаба ООС, украинские военные в ответ на огневые провокации оружие не применяли.

По предварительной информации, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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"Украинские защитники продолжают неуклонно придерживаться договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года", - отметили в пресс-центре штаба.

Кроме этого, 18 октября в районах вдоль линии разграничения были разминированы более четырех гектаров территории и передано на уничтожение 41 взрывоопасный предмет.

Сейчас ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, накануне на Донбассе незаконные вооруженные формирования совершили пять нарушений режима прекращения огня, открыв огонь из гранатометов различных систем вблизи населенных пунктов Водяное, Авдеевка и Шумы.