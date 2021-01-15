На Донбассе НВФ используют позиции ООС в качестве учебных целей, – разведка

Незаконные вооруженные формирования Фото из открытых источников

На полигонах в ОРДЛО противник открывал огонь из артиллерии и минометов

На Донбассе члены незаконных вооруженных формирований возобновили интенсивную подготовку в соединениях и частях, а также используют в качестве учебных целей позиции украинских военных. Об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара во время брифинга.

Отмечается, что возобновление боевой подготовки со стороны противника началось 11 января. "На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей вооруженные формирования Российской Федерации 11 января этого года возобновили интенсивность мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях 1-го и 2-го армейских корпусов", – сказал Шаравара.

В Минобороны рассказали, что НВФ на полигонах открывали огонь из артиллерии и минометов. "Противником на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях проводились практические стрельбы артиллерийских и минометных подразделений, расчетов противотанковых ракетных комплексов, вождению боевых машин в составе подразделений и сборы с командирами рот и батарей. Также оккупанты активизировали тренировку артиллерийских расчетов по управлению огнем вблизи линии соприкосновения. При этом, в качестве учебных целей использовались позиции Объединенных сил", – высказался спикер.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении двум лицам, участвующих в конфликте на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований "Сомали" и "Кольчуга". Подозреваемые присоединились к рядам противника в 2014-2015 годах.