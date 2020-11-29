На Донбассе НВФ девять раз нарушили "тишину" - штаб ООС

Украинская сторона зафиксировала нарушение перемирия со стороны НВФ Фото из открытых источников

Противник применил гранатометы, пулеметы и минометы калибра 120 мм и 82 мм

На Донбассе 28 ноября представители незаконных вооруженных формирований девять раз нарушили мирные договоренности. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).

В частности, вблизи поселка Луганское Донецкой области противник открыл огонь из крупнокалиберного пулемета. Еще две вражеские провокации с применением ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия зафиксировали возле Южного.

Кроме этого, еще четыре раза незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня в районе села Водяное. На том участке в течение суток противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"А в вечернее время со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг осуществил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2", - добавили в штабе ООС.

Также накануне на Приазовье задокументировали пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер" с пересечением линии размежевания, которое было подавлено украинскими силами.

По предварительной информации, ранений или боевых потерь не было. С начала текущих суток, 29 ноября, нарушений в районе ответственности украинских подразделений не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая.

Напомним, недавно в Совете национальной безопасности и обороны заявили о подготовке нового решения по урегулированию конфликта на востоке Украины. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, есть пять вариантов развития ситуации на Донбассе.