На Донбассе НВФ 6 раз нарушили режим прекращения огня

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Вследствие обстрелов со стороны НЗФ потерь среди военнослужащих ООС не было

а прошедшие сутки, 7 марта, незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает прессцентр ООС

Как отмечается, НВФ обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, три обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" рядом с Красногоревкой (из станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов) и вблизи Марьинки (с гранатометов различных систем и стрелкового оружия). Кроме этого, обстрелы велись неподалеку Широкиного (с минометов калибра 82 мм – 4 мины).

Также в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" НЗФ осуществили три обстрелы позиций ООС. А именно, возле населенного пункта Зайцевое с миномета калибра 82 мм противник выпустил 6 мин и произвел 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, режим тишины был нарушен неподалеку Луганского и рядом с Новотошкивским.

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Так, 07 марта, в результате обстрелов со стороны НЗФ потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С началом суток незаконные вооруженные формирования огневой активности не проявляли.