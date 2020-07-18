На Донбассе НВФ 18 раз открывали огонь, применяли гранатометы и ПТРК

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Потерь среди украинских защитников не было

За прошедшие сутки, 17 июля, на Донбассе незаконные вооруженные формирования 18 раз открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Так, накануне режим тишины был нарушен в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". В частности, обстрелы велись возле Талаковки, Старогнатовки, Верхнеторецкого, Марьинки, Камянки, Водяного, Гнутового, Пищевика и Широкиного. Противник там открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, неподалеку Авдеевки НВФ обстреляли опорные пункты бойцов ООС из минометов 82-го калибра, гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", возле Новотошковского вооруженные формирования дважды применили минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы.

17 июля члены НВФ открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку от населенного пункта Луганское.

Отмечается, что украинские военнослужащие дали жесткий ответ на обстрелы НВФ и прекратили их активность. По данным разведки, в пятницу украинские защитники уничтожили одного члена НВФ. Потерь среди бойцов ООС нет.

С начала текущих суток вооруженные формирования активности не проявляли.

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