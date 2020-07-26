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На Донбассе НВФ 15 раз атаковали позиции ООС из гранатометов и минометов

Фото из открытых источников

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируемая

За прошедшие сутки, 25 июля, на Донбассе незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня, используя гранатометы, минометы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. 

Как отмечается, обстрелы были зафиксированы вблизи населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Попасная, Троицкое, Новозвановка, Новоалександровка, Орехово, Авдеевка, Невельское, Лебединское, Опытное и Водяное.

По данным штаба, НВФ били преимущественно из гранатометов и минометов калибра 82 мм, а также стрелкового вооружения. В отдельных случаях вооруженные формирования вели огонь из минометов калибра 120 мм

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"Выполняя Минские договоренности и с учетом того, что противник вел щадящий огонь, подразделения Вооруженных Сил Украины огонь в ответ не открывали", – отметили в пресс-центре Объединенных сил.

Потерь среди украинских военнослужащих зафиксировано не было. 

Напомним, накануне подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения, которое вступает в действие с 27 июля 2020 года. В штабе отметили, что подобных по масштабу мероприятий не было за весь период проведения операции.

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