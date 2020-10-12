На Донбассе незаконные вооруженные формирования стреляли из гранатометов возле Авдеевки

НВФ стреляли из гранатометов возле Авдеевки Фото из открытых источников

Противник произвел несколько неприцельных выстрелов, которые не представляли угрозу бойцам ООС

На Донбассе 12 октября представители незаконных вооруженных формирований нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы вблизи города Авдеевка (Донецкая область). Об этом говорится в сводке штаба Операции Объединенных сил (ООС).

Как отмечается, противник совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе населенного пункта. Однако, по данным штаба, выстрелы не представляли угрозу жизни и здоровью украинских военных, поэтому бойцы ООС огонь в ответ не открывали.

По предварительной информации, с начала этих суток боевых потерь или ранений среди украинских военнослужащих зафиксировано не было.

В то же время на других участках по всей линии разграничения режим прекращения огня соблюдается двумя сторонами.

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Кроме этого, в районе проведения Операции Объединенных сил саперы ГСЧС разминировали примерно пять с половиной гектаров территории вдоль линии разграничения. В результате на уничтожение было передано 71 взрывоопасный предмет.

"В районе проведения операции ситуация остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Украинские защитники добросовестно выполняют задачи по назначению и в полном объеме соблюдают договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года", - подчеркнули в пресс-центре штаба.

Напомним, за день до этого, 11 октября, представители незаконных вооруженных формирований стреляли из ручного противотанкового гранатомета вблизи города Марьинка. В то же время в течение суток противник вел огневую активность неподалеку Майорска, Зайцево и Ломакино.