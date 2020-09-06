На Донбассе на неизвестном устройстве подорвался военный автомобиль, есть пострадавшие

Автомобильная разливочная станция АРС-14 Фото из открытых источников

В результате подрыва двое военных получили ранения различной степени тяжести

Во время продолжения ликвидации очагов пожаров на территории Луганской и Донецкой областей на неизвестном устройстве подорвался военный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил.

"Сегодня, следуя к месту тушения отдельных очагов тления в районе населенного пункта Новгородское на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливная станция АРС-14. Вследствие подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести. Обоим бойцам оказана медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Донбассе 5 сентября во время тушения пожара вблизи Верхнеторецкого Донецкой области пропали без вести два военнослужащих Объединенных сил. Бойцы были задействованы в операции по ликвидации огня в регионе.

Сегодня стало известно, что они подорвались на минном поле противника.