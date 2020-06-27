На Донбассе на неизвестном предмете подорвался украинский сапер, - ООС

Военного доставили в больницу

Фото из открытых источников

На востоке Украины вблизи Марьинки во время выполнения служебного задания по разминированию территории подорвался украинский сапер. Об этом сообщает штаб ООС.

"Сегодня, 27 июня, в районе населенного пункта Марьинка, во время выполнения задания по разминированию участка местности, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получил огнестрельное осколочное проникающее ранение сапер из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Как отмечается, военного доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь.

Также известно, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Выясняются обстоятельства инцидента.

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Напомним, на Донбассе с начала вооруженного конфликта в 2014 году рогибли почти полторы сотни детей, большинство из которых подорвались на минах и других взрывоопасных объектах.