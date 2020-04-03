На Донбассе на минах подорвались три мирных жителя, два из них погибли

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Подрыв произошел в Славяносербском районе Луганской области

На Донбассе в результате минирования на частных территориях подорвались трое мирных жителей, двое погибли. Об этом сообщил представитель Минобороны полковник Максим Праута со ссылкой на Главное управление разведки.

По его словам, незаконные вооруженные формирования оборудуют новые огневые позиции внутри населенных пунктов, а также активизировали минирование местности, в том числе и на частных земельных участках, вследствие чего усиливается опасность для гражданского населения временно оккупированных территорий Донбасса.

"27 марта в Славяносербском районе Луганской области в результате подрыва на минах погибли два человека, еще один получил тяжелое ранение. Несмотря на указанные трагические события, с 30 марта 4 отдельная мотострелковая бригада 2 (Луганск) АК продолжила минирование местности в указанном районе", - отметил Праута.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили мужчину, который, проходя службу в составе незаконных вооруженных формирований, заминировал шесть мостов на Донбассе, которые впоследствии были взорваны.