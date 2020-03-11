На Донбассе на КПВВ "Майорск" умерла женщина

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Женщине стало плохо, после чего она потеряла сознание

В среду, 11 марта, на контрольном-пункте вьезда-выезда в Донецкой области умерла женщина. Об этом в Facebook сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.



"Мне сообщили, что в 16:05 на КПВВ "Майорськ" скончалась женщина 1953 г.р., гражданка Украины", - говорится в сообщении.

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