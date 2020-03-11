На Донбассе на КПВВ "Майорск" умерла женщина
Женщине стало плохо, после чего она потеряла сознание
В среду, 11 марта, на контрольном-пункте вьезда-выезда в Донецкой области умерла женщина. Об этом в Facebook сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.
"Мне сообщили, что в 16:05 на КПВВ "Майорськ" скончалась женщина 1953 г.р., гражданка Украины", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, женщине стало плохо еще в 15:30, когда она переходила контрольный пункт. Впоследствии женщина потеряла сознание. По предварительной информации, медики из бригады скорой пытались помочь украинцы и проводили реанимационные действия. Однако спасти пенсионерку не удалось, через пол часа врачи констатировали смерть.
Напомним, ранее, 24 февраля, на контрольно-пропускном пункте вьезда-выезда в зоне АТО "Мар’їнка" умер 80-летний мужчина. Мужчина потерял сознание на паспортном контроле.