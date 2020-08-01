На Донбассе за четыре дня перемирия зафиксировали 123 нарушения

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Все нарушения наблюдались в Донецкой области

На Донбассе за четыре дня действия всеобъемлющего режима прекращения огня, с 27 по 30 июля, было зафиксировано 123 нарушения. Об этом говорится в отчет СММ ОБСЕ.

"С 00:01 27 июля до конца отчетного периода (30 июля, - ред.) СММ зафиксировала в целом 123 нарушения режима прекращения огня. В том числе 32 взрыва, один снаряд в полете и 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Как отмечается, все нарушения были зафиксированы в Донецкой области, тогда как в Луганской области в эти дни соблюдали тишину.

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В частности, в Донецкой области 30 июля было зафиксировано одно нарушение. Там камера СММ на шахте "Октябрьская" зафиксировала один снаряд в полете на расчетной дальности 0,1-2 км на запад.

Напомним, 27 июля было начато полное и всеобъемлющее прекращение огня на линии разграничения на Донбассе. Того же дня НВФ трижды обстреливали украинских военных.

На следующий день было зафиксировано еще одно нарушение, а 29 июля вооруженные формирования снова открыли огонь.