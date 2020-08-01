live
Новости » События Читати новину українською

На Донбассе за четыре дня перемирия зафиксировали 123 нарушения

Фото из открытых источников

Все нарушения наблюдались в Донецкой области

На Донбассе за четыре дня действия всеобъемлющего режима прекращения огня, с 27 по 30 июля, было зафиксировано 123 нарушения. Об этом говорится в отчет СММ ОБСЕ. 

"С 00:01 27 июля до конца отчетного периода (30 июля, - ред.) СММ зафиксировала в целом 123 нарушения режима прекращения огня. В том числе 32 взрыва, один снаряд в полете и 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Как отмечается, все нарушения были зафиксированы в Донецкой области, тогда как в Луганской области в эти дни соблюдали тишину. 

Новости по теме: В РФ пригрозили поставкой оружия НВФ на Донбасс, если США предоставят деньги Украине

В частности, в Донецкой области 30 июля было зафиксировано одно нарушение. Там камера СММ на шахте "Октябрьская" зафиксировала один снаряд в полете на расчетной дальности 0,1-2 км на запад.

Напомним, 27 июля было начато полное и всеобъемлющее прекращение огня на линии разграничения на Донбассе. Того же дня НВФ трижды обстреливали украинских военных.

На следующий день было зафиксировано еще одно нарушение, а 29 июля вооруженные формирования снова открыли огонь.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Луцкий террорист звонил на горячую линию телеканала ZIK: Редакция опубликовала эксклюзивную запись Главное ток-шоу страны "Народ против", – полное видео Ток-шоу "19", – полное видео Владимир Стельмах в программе "HARD с Влащенко. Итоги дня", – полное видео
Loading...

программы канала ZIK

Будут ли Минские переговоры? Наблюдательные советы. Зарплаты врачей | Ток-шоу
Михаил Добкин | Ток-шоу
Процесс переговоров в ТКГ. Отдых
Ирина Верещук | Ток-шоу
Ситуация на востоке. Избирательный процесс. Нападения радикалов. Зарплаты врачей | Ток-шоу
Монобольшинство теряет доверие. Будет ли Байден управлять Украиной опять? | Ток-шоу