На Донбассе из-за порыва на водопроводе почти семь тысяч жителей Красногоровки остались без воды

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Также в населенном пункте отсутствует централизованное теплоснабжение

В городе Красногоровка Донецкой области около 7000 человек остались без водоснабжения из-за порыва на водопроводе. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

"Водоснабжение населения города Красногоровка (около 7000 человек) прекращено 8 декабря из-за порыва на водоводе диаметром 200 мм на окраинах населенного пункта", - говорится в сообщении.

Как отмечается, порыв произошел на трубопроводе, который находится в распределительном колодце глубиной 2 м и шириной 5 м, в результате аварии колодец полностью заполнен водой.

Сейчас сотрудники ГСЧС в Донецкой области откачивают воду из распределительного колодца для предоставления доступа к месту порыва. Характер повреждений и время проведения ремонтных работ будет известен после откачки воды из колодца.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что воды в Аянском водохранилище, которое обслуживает Симферополь, осталось на 8 дней. В связи с этим воду в крымскую столицу будут подавать из подземных источников.