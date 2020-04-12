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На Донбассе из противотанковых гранатометов обстреляли позиции ООС, один военный погиб

Фото из открытых источников

Еще один украинский военный получил ранение

В воскресенье, 12 апреля, вооруженные формирования на Донбассе нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский боец, еще один военнослужащий ООС получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Как отмечается, незаконные вооруженные формирования открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений объединенных сил на территории Луганской области. 

"В результате обстрела Украина потеряла одного своего мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение", - подчеркнули в пресс-центре Объединенных сил. 

Новости по теме: На Донбассе НВФ из гранатометов обстреляли украинские позиции, трое ранены, - штаб ООС

Напомним, за прошедшие сутки, 11 апреля, незаконные вооруженные формирования на Донбассе снова нарушили режим прекращения огня восемь раз обстреляли позиции ООС. В результате обстрелов получили ранения трое украинских военных.

 

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