На Донбассе из гранатометов обстреляли позиции ООС, двое украинских военных ранены

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"Режим тишины" был нарушен возле трех населенных пунктов

С начала суток 14 апреля незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как отмечается, обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, НВФ из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды обстреляли украинские подразделения у Авдеевки и один раз – рядом с населенным пунктом Пески. В частности, возле Красногоровки обстрелы велись из станковых противотанковых гранатометов.

По предварительной информации, в результате обстрелов были ранены двое украинских военных. Впоследствии бойцам оказали необходимую помощь и эвакуировали в военное медучреждение. По данным штаба ООС, украинская сторона ответила на обстрелы, потери со стороны противника уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки, 13 апреля, незаконные вооруженные формирования семь раз обстреляли позиции ООС из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра.