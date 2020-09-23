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На Донбассе двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве

Фото из открытых источников

Сейчас их доставили в медицинское учреждение

Возле Песок двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве и получили осколочные ранения. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба оперативно-тактической группы "Восток".

"Сегодня, 23 сентября, в районе населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, военнослужащим оказали домедицинскую помощь и оперативно доставили их в лечебное учреждение. Состояние здоровья воинов средней степени тяжести.

Сейчас на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

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Напомним, накануне мониторинговая миссия ООН назвала дискриминационным требование установить приложение "Дій вдома" для граждан, пересекающих контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. 

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