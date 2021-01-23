На Донбассе бойцов ООС обстреляли из гранатометов, работал вражеский снайпер

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими военными Фото из открытых источников

Незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе в течение 22 января члены незаконных вооруженных формирований шесть раз обстреляли украинские позиции, применяя гранатометы и стрелковое оружие. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Водяного, что на Приазовье, противник открыл огонь в сторону позиций военных из подствольного гранатомета. Кроме того, в район Новоселовки-2 и Авдеевки незаконные вооруженные формирования применяли стрелковое оружие.

Обстрелы были зафиксированы и возле Опытного: там противник вел огонь из автоматического станкового гранатомета. Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Новолуганского, работал вражеский снайпер. Вблизи Шумов вооруженные формирования выпустили несколько очередей из стрелкового оружия.

Украинская сторона сообщила о фактах нарушений представителей ОБСЕ. По предварительной информации, боевых потерь среди украинских военных нет.

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Напомним, несколько дней назад на Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил, в результате вражеских обстрелов погиб один украинский боец.