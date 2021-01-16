На Донбассе бойцов ООС обстреляли из гранатометов и пулеметов, есть раненый

Раненого бойца доставили в лечебное учреждение Фото из открытых источников

Противник обстрелял украинские позиции возле населенных пунктов Гнутово, Талаковка, Трудовское и Южное

На Донбассе 15 января представители незаконных вооруженных формирований совершили пять нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле населенных пунктов Гнутово и Талаковка, противник открыл огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также вблизи Трудовского вооруженные формирования совершили в сторону позиций Объединенных сил несколько очередей из стрелкового оружия. По данным штаба, в результате обстрелов один украинский военный получил огнестрельное ранение. Пострадавшего доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают медицинскую помощь.

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Кроме того, возле Южного, в районе оперативно-тактической группировки "Север", противник вел огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь", - отметили в штабе ООС.

Впоследствии о фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК были уведомлены представители ОБСЕ.

Напомним, недавно незаконные вооруженные формирования возле населенного пункта Гнутово обстреляли украинские позиции из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В результате обстрелов противника один украинский защитник получил осколочное ранение.