На Донбассе бойцов ООС обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
Украинская сторона СЦКК сообщила о нарушениях представителей ОБСЕ
На Донбассе 9 января незаконные вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.
Как отмечается, два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В частности, возле населенного пункта Луганское противник открыл огонь в сторону украинских позиций из автоматических и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме этого, вблизи Водяного, на Приазовье, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" незаконные вооруженные формирования открывали огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
По предварительной информации, боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. О фактах нарушения украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Напомним, недавно Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 218 нарушений режима прекращения огня. Из них 140 случаев - взрывы, которые были оценены как учения с боевой стрельбой вне зоны безопасности.