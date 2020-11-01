На Донбассе беспилотник НВФ пересек линию разграничения

Ситуация в районе проведения Операции объединенных сил контролируемая Фото из открытых источников

Устройство противника подавили силы ООС

На Донбассе 1 ноября представители незаконных вооруженных формирований один раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года. Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).

Как отмечается, на Приазовׄье, в районе населенного пункта Водяное, задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "Квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. В ответ на нарушения военные ООС с помощью средств радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника.

Кроме этого, на участках вдоль линии разграничения сторон саперы ГСЧС разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 113 взрывоопасных предметов.

По предварительной информации, в течение суток обстрелов со стороны членов НВФ на участках ответственности украинских бригад зафиксировано не было. Вдоль линии разграничения режим прекращения огня соблюдается.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинскими подразделениями.

Напомним, накануне на Донбассе представители незаконных вооруженных группировок один раз нарушили перемирие, открыв огонь из ручного противотанкового гранатомета в районе населенного пункта Зайцевое.