На Донбассе 7-летний ребенок пострадал от взрыва гранаты, - ОБСЕ

Фото из открытых источников

Ребенок получил травмы правой ноги

На неподконтрольной территории Луганской области, в населенном пункте Кипучее, 7-летний мальчик подорвался на гранате и получил серьезные травмы. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"14 августа медперсонал больницы в н. п. Перевальск (неподконтрольный правительству, 38 км на запад от Луганска) сообщил, что вечером 7 августа к ним доставили 7-летнего мальчика с тяжелыми взрывными ранами правой ноги, вызванными взрывом гранаты", - говорится в сообщении.

Как отмечают, 24 августа в населенном пункте Кипучее супруги в возрасте 70-79 лет, они представились дедушкой и бабушкой травмированного мальчика, рассказали, что вечером 7 августа, после того, как они услышали громкий взрыв, сосед позвал их в дом их дочери на ул. Щорса, 22–24, в Кипучем.

По словам супругов, двое их внуков играли во дворе с предметом, который они нашли в соседском доме. Они добавили, что младший ребенок был один во дворе возле дома матери. Мальчик подобрал взорвавшийся предмет.

Другой сосед заявил, что видел раненого мальчика, который лежал на земле во дворе этого дома, а также заметил сильное кровотечение из раны на его правой ноге. В тот же день в Кипучем наблюдатели видели следы крови посреди двора по указанному адресу.

Новости по теме: В Украине с 29 августа изменятся правила въезда из оккупированного Крыма и с Донбасса

Напомним, накануне в Волновахском районе Донецкой области сотрудники Службы безопасности обнаружили схрон с большим количеством оружия и боеприпасов, обустроенный бойцами добровольного батальона.