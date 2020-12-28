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На Днепропетровщине женщина прямо из роддома передала ребенка для попрошайничества

Девочка, которую мать продала для дальнейшего осуществления попрошайничества Фото Нацполиция

Беременная женщина во время родов выдавала себя за другое лицо, указывая фальшивые данные

В Кривом Роге роженица продала своего младенца женщине, которая использовала его для попрошайничества. Об этом сообщает прессслужба МВД.

Как отмечается, горе-мать родила девочку 10 мая 2019 года. Впрочем по предварительному сговору со своим сообщником, женщина во время родов предоставила фальшивые данные о себе. Таким образом она пыталась подделать документы и беспрепятственно оформить своего ребенка на другое лицо. По договоренности, младенца она должна была передать 39-летней жительнице Киева.

В ходе расследования, правоохранители обнаружили, что торговлю девочкой осуществила гражданка Молдовы, которая ранее уже была привлечена к уголовной ответственности. Она отбывала наказание в местах лишения свободы за совершение кражи, грабежей и незаконного хранения наркотиков. Горе-мать, кроме девочки, имеет еще троих несовершеннолетних детей.

Полицейские задержали обеих женщин и инкриминируют им торговлю людьми. Правонарушительницам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток. За содеянное задержанным грозит лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

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Ранее сообщалось, что на Киевщине правоохранители задержали жителя Луганска, торговавшего женщинами. Он поставлял в Европу украинок для съемок порно роликов.

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