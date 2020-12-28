На Днепропетровщине женщина прямо из роддома передала ребенка для попрошайничества
Беременная женщина во время родов выдавала себя за другое лицо, указывая фальшивые данные
В Кривом Роге роженица продала своего младенца женщине, которая использовала его для попрошайничества. Об этом сообщает прессслужба МВД.
Как отмечается, горе-мать родила девочку 10 мая 2019 года. Впрочем по предварительному сговору со своим сообщником, женщина во время родов предоставила фальшивые данные о себе. Таким образом она пыталась подделать документы и беспрепятственно оформить своего ребенка на другое лицо. По договоренности, младенца она должна была передать 39-летней жительнице Киева.
В ходе расследования, правоохранители обнаружили, что торговлю девочкой осуществила гражданка Молдовы, которая ранее уже была привлечена к уголовной ответственности. Она отбывала наказание в местах лишения свободы за совершение кражи, грабежей и незаконного хранения наркотиков. Горе-мать, кроме девочки, имеет еще троих несовершеннолетних детей.
Полицейские задержали обеих женщин и инкриминируют им торговлю людьми. Правонарушительницам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток. За содеянное задержанным грозит лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что на Киевщине правоохранители задержали жителя Луганска, торговавшего женщинами. Он поставлял в Европу украинок для съемок порно роликов.