В Днепропетровской области разоблачили пророссийских провокаторов, которые через интернет-ресурсы пытались повлиять на избирательный процесс

СБУ разоблачила сеть администраторов интернет-ресурсов, которые входили в "тролеферми" пророссийских провокаторов Пресс-служба СБУ

Злоумышленники выполняли задания кураторов из РФ и ОРДЛО

В Днепропетровской области разоблачили региональную ячейку Всеукраинской сети "троллей", которые через соцсети распространяли материалы, которые могли повлиять на избирательный процесс, и призвали к нарушению территориальной целостности Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительной информации, администраторами групп, которые распространяли антиукраинские материалы, стали жители Днепра, Кривого Рога, Павлограда. Информация, которую размещали в интернете, содержала призывы к изменению границ территории или государственной границы Украины.

Кроме этого, следователи установили, что злоумышленники активно вели переписку с жителями России и так называемого ОРДЛО. Она давали администраторам групп задания по распространению фейковых материалов относительно предстоящих выборов в Украине.

Также задержанные планировали усилить социальную напряженность в регионе и спровоцировать массовые нарушения.

СБУ разоблачила сеть администраторов интернет-ресурсов, которые входили в "тролеферми" пророссийских провокаторов Пресс-служба СБУ

По данным координаторов, одним из координаторов является уроженцем Днепропетровской области, который присоединился к так называемой "ДНР" в мае 2014 года.

"Использование "троллей" жителей населенных пунктов, которые подконтрольны украинской власти, дает кураторам возможность адаптировать материал и комментарии под местную ситуацию", - отметили в пресс-центре СБУ.

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В итоге следователи открыли уголовное производство по статье 110 УК: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Агитаторам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Киеве и Донецкой области правоохранители заблокировали ботофермы так называемой "ДНР", которые действовали в интересах Российской Федерации. По данным следователей, злоумышленники пытались дестабилизировать ситуацию в Украине перед выборами.