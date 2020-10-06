В Днепропетровской области разоблачили пророссийских провокаторов, которые через интернет-ресурсы пытались повлиять на избирательный процесс
Злоумышленники выполняли задания кураторов из РФ и ОРДЛО
В Днепропетровской области разоблачили региональную ячейку Всеукраинской сети "троллей", которые через соцсети распространяли материалы, которые могли повлиять на избирательный процесс, и призвали к нарушению территориальной целостности Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По предварительной информации, администраторами групп, которые распространяли антиукраинские материалы, стали жители Днепра, Кривого Рога, Павлограда. Информация, которую размещали в интернете, содержала призывы к изменению границ территории или государственной границы Украины.
Кроме этого, следователи установили, что злоумышленники активно вели переписку с жителями России и так называемого ОРДЛО. Она давали администраторам групп задания по распространению фейковых материалов относительно предстоящих выборов в Украине.
Также задержанные планировали усилить социальную напряженность в регионе и спровоцировать массовые нарушения.
По данным координаторов, одним из координаторов является уроженцем Днепропетровской области, который присоединился к так называемой "ДНР" в мае 2014 года.
"Использование "троллей" жителей населенных пунктов, которые подконтрольны украинской власти, дает кураторам возможность адаптировать материал и комментарии под местную ситуацию", - отметили в пресс-центре СБУ.
В итоге следователи открыли уголовное производство по статье 110 УК: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Агитаторам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
Напомним, недавно в Киеве и Донецкой области правоохранители заблокировали ботофермы так называемой "ДНР", которые действовали в интересах Российской Федерации. По данным следователей, злоумышленники пытались дестабилизировать ситуацию в Украине перед выборами.