В Днепропетровской области разоблачили деятельность масштабной наркогруппировки

Ежемесячно нарколаборатория производила более 10 кг метамфетамина стоимостью более 8 миллионов грн

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность организованной преступной группировки, которая специализировалось на изготовлении, контрабанде и сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, во время проведения многоэтапной спецоперации было установлено, что злоумышленники принадлежат к одной из ветвей так называемой преступной группировки "Двадцатовские".

Так "филиал" действовал на территории Кривого Рога, где злоумышленники организовали нарколабораторию по изготовлению психотропного вещества метамфетамина. Для обеспечения непрерывной деятельности нарколаборатории главари группировки наладили канал контрабандных поставок прекурсора псевдоэфедрин из одной из сопредельных стран.

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Известно, что в Украину прекурсор переправляли, скрывая его в продуктах питания. Затем часть изготовленного метамфетамина сбывали на территории Днепропетровской, Львовской, Николаевской, Кировоградской и других областей, а также контрабандой перемещали за границу для дальнейшего сбыта на европейском рынке.

Установлено, что нарколаборатория действовала минимум в течение года, и ежемесячно изготавливала более 10 килограммов метамфетамина стоимостью по ценам черного рынка более 8 миллионов гривен.

Как отмечается, в конце января этого года на завершающем этапе спецоперации в Днепропетровской и Львовской областях правоохранители провели 20 обысков по адресам проживания активных участников группировки, а также по местам изготовления и хранения наркотиков.

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По результатам проведения следственных действий, изъято почти 3 кг психотропов, 4,4 кг псевдоэфедрина. Также обнаружены две единицы короткоствольного огнестрельного оружия, лабораторное оборудование и принадлежности для изготовления метафетамина, наличные на сумму свыше 200 тысяч гривен и более 9 тысяч долларов США, два устройства негласного получения информации, черную бухгалтерию, мобильные телефоны, банковские карточки, пакеты с расфасованными наркотиками и другие доказательства преступной деятельности.

Сейчас лидеры организованной преступной группировки задержаны, четырем лицам сообщено о подозрении за сбыт наркотиков и прекурсоров. В отношении других участников группировки процессуальное решение будет принято после завершения экспертиз изъятых предметов и веществ.

Напомним, ранее в Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность преступной организованной группировки, которая причастна к совершению резонансных преступлений и запугиванию граждан.