В устье Днепра затоплено 19 кораблей, которые несут не меньшую угрозу, чем Delphi, – эксперт

Заслуженный журналист Украины Владимир Кацман ZIK

О них забыли, потому что на этом списали немалую сумму средств

В устье Днепра, вплоть до Черного моря, затоплены 19 кораблей, которые несут не меньшую экологическую угрозу, чем затонувший в Одессе танкер Delphi.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Владимир Кацман отметил, что Турция предлагала Украине решить проблему затонувшего танкера Delphi в Одессе, однако Украина решила действовать своими силами, не имея при этом необходимого оборудования и техники. В результате, отметил гость ток-шоу, танкер до сих пор находится в море, угрожая безопасности людей.

Вместе с тем Кацман добавил, что в Украине есть немало затонувших кораблей, которые также вредят окружающей среде.

"Я сегодня специально поинтересовался, сколько в устье Днепра, вплоть до Черного моря, затопленных таких танкеров, кораблей. Так вот, аж 19 штук! 19 штук лежит! И они несут не меньшую экологическую опасность", – заявил эксперт.

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Он убежден, что о них точно "забыли", потому что на этом списали немалую сумму средств.

"Понимаете, никто не заботился об этом. Нет отраслевого управления. К сожалению. А если есть – пусть поднимают. Не Delphi, а все 19", – акцентировал Владимир Кацман.

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не позволял экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма. Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но судно не имело соответствующих регистрационных документов.

25 июня 2020 года Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов с затонувшего вблизи танкера "Делфи". Затем была повторная утечка нефтепродуктов.

18 июля две попытки поднять с мели и поставить на киль аварийный танкер "Делфи" у побережья Одессы оказались безуспешными: оборвался трос одного из двух буксиров. 25 июля операция по поднятию "Делфи" с одесского пляжа снова закончилась обрывом троса.