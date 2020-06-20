На бывшую пленную "ДНР" совершили нападение

Валентина Бучок facebook.com

Женщина подорвалась на растяжке возле своего дома

На бывшую пленную так называемой "ДНР" Валентину Бучок было совершено нападение – женщина подорвалась на растяжке у себя на дворе. Об этом 20 июня утром сообщил руководитель Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимир Щербаченко Facebook.

Как отмечается, инцидент произошел вблизи Константиновки Донецкой области.

"Совершено нападение на Валентину Бучок. Валентина, бывшая пленная "ДНР", тюрьмы МГБ ДНР "Изоляция" сегодня утром подорвалась на растяжке у себя во дворе дома в селе", – отметил Щербаченко.

Скриншот facebook.com

По его словам, это уже не первая попытка нападения на женщину.

"Валентина откровенно и бесстрашно свидетельствует о преступлениях т.н. "ДНР",а также ведет несколько судебный процесс против корпорации ДТЭК. Это уже не первая попытка покушения на Валентину. Предыдущие покушения остались нерасследованными правоохранительными органами", – добавил руководитель Восточноукраинского центра.

По предварительным данным, женщина жива и находится под наблюдением врачей. Подробности относительно состояния ее здоровья не сообщили, однако Щербаченко отметил, что раненая Валентина могла говорить.

Скриншот facebook.com

Информацию о нападении подтвердила также сотрудница "Красного креста Украины" Татьяна Борисенко.

К слову, Валентина Бучок является свидетелем по делам о преступлениях так называемой "ДНР", а также судится с корпорацией ДТЭК. В 2017-м члены "ДНР" обвинили женщину в шпионаже и почти год пытали в плену.

В октябре 2019 возле дома пострадавшей подбросили гранату, однако виновных до сих пор не нашли.

Напомним, ранее на одной из шахт неподалеку неподконтрольного Шахтерская произошел взрыв, в результате которого погибли двое работников.