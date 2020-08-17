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На Буковине задержали группу вымогателей

Фигурантам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения

В Черновицкой области группа вымогателей угрозами пыталась привлечь буковинца к уголовной деятельности и заставляла оплатить ей несуществующий долг. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Пострадавший рассказал, что группа черновчан избила его и требовала заплатить тысячу долларов США несуществующего долга и заниматься в дальнейшем распространением наркотиков на территории Черновицкой области.

После этого потерпевший уведомил полицию об обстоятельствах дела. В результате правоохранители задержали во время передачи части указанной суммы двух членов криминальной группы. Ими оказались двое черновчан в возрасте 20 и 23-х лет. Во время задержания полиция изъяла у них оружие и другие вещественные доказательства.

"Еще один из злоумышленников – 29-летний житель Черновцов пытался скрываться от следствия и покинул территорию Буковины. Правоохранители разыскали его на территории Хмельницкой области и задержали", - говорится в сообщении.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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Напомним, ранее Служба безопасности Украины в Одессе задержала еще двух участников банды "Лоту Гули", которая похищала людей.

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