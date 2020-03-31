На Буковине умерли два пациента с COVID-19

В Черновицкой области умерли двое зараженных коронавирусом пациентов Фото из открытых источников

Жертвами коронавируса стали женщина 1955 г.р. и мужчина 1962 г.р.

В понедельник, 31 марта, в Черновицкой области умерли двое инфицированных коронавирусом пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

В частности, жертвами недуга стали женщина 1955 г.р. и мужчина 1962 г.р.

Как отмечается, женщина попала в больницу еще 25 марта, до того пациентка лечилась дома. Впоследствии, 30 марта, во второй половине дня самочувствие больной ухудшилось и ей начали неинвазивную вентиляцию легких. Вечером женщина получила положительный результат теста на COVID-19. Однако, на следующий день, 31 марта, состояние больной резко ухудшилось, женщина умерла.

Еще одной жертвой COVID-19 стал мужчина, которого 24 марта госпитализировали в областную клиническую больницу. Через несколько дней, 27 марта, больного доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, а 28 марта у него было подтверждено COVID-19. Однако, в ночь на 30 марта состояние инфицированного значительно ухудшилось, после чего больной умер. К слову, мужчина также болел сахарным диабетом.

Напомним, недавно в Ивано-Франковском областном родильном доме умерла роженица, в которой заподозрили коронавирусную болезнь COVID-19.