На Буковине у мужчины изъяли наркотиков на 18 млн гривен

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Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы

В селе Тарасовцы на Буковине правоохранители задержали мужчину, который занимался наркоторговлей в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Во время профилактической отработки территории Новоселицкого района группа реагирования патрульной полиции заметила в селе Тарасовке подозрительного прохожего. Проверив содержимое мешка, который был у мужчины, правоохранители нашли там измельченные растения конопли", - говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался 49-летний мужчина из села Ванчиковцы. Во время обысков в его доме, следователи изъяли еще примерно 100 килограммов измельченных растений конопли. Из этого сырья он должен был получить не менее 60 килограммов каннабиса на общую сумму 18 млн гривен.

Сейчас против мужчины возбудили дело по предварительной квалификацией части 3 статьи 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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Напомним, ранее на Львовщине таможенники поймали украинца, который пытался перевезти в Польшу амфетамин и марихуану. Как отмечается, наркотики содержались в двух пакетах и одном свертке из фольги и были скрыты в сумочке для личных вещей.