На Буковине исчезли избирательные бюллетени: Полиция открыла уголовное дело

В Черновицкой области на одном из участков обнаружили отсутствие 9 бюллетеней Фото из открытых источников

На одном из избирательных участков исчезло девять бюллетеней

В Черновицкой области после завершения выборов депутатов областного совета обнаружили отсутствие нескольких бюллетеней. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, нарушение зафиксировали 26 октября. В частности, во время сдачи бюллетеней в Кицманскую территориальную избирательную комиссию 43-летняя председатель одной из участковых избирательных комиссий обнаружила отсутствие девяти бюллетеней.

В связи с этим следователи внесли сведения о нарушениях в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией части 3 статьи 158-1 (похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают лица, причастные к исчезновению избирательной документации", - отметили в пресс-центре ГУНП.

Отметим, за такие действия виновным лицам грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Запорожской области со стола члена избирательной комиссии похитили 40 бюллетеней для голосования. За такой поступок злоумышленнику может грозить до двух лет лишения свободы.