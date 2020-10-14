На Буковине чиновники горсовета погорели на взятке

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Злоумышленница хотела получить за свои "услуги" через посредника 10 тысяч долларов

Правоохранители задержали должностных лиц одного из городских советов Черновицкой области на получении взятки от местных предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Организовала коррупционную "схему" исполняющая обязанности городского головы - секретарь городского совета. За содействие в беспрепятственном оформлении договоров аренды недвижимого имущества коммунальной собственности по заниженным ценам предприниматели должны были уплачивать чиновницы "небольшую благодарность". Также в "схеме" были задействованы депутат этого совета и его родственник. Последний выполнял роль посредника", - говорится в сообщении.

Так, злоумышленница стремилась получить за свои "услуги" через посредника 10 тысяч долларов. Деньги должны были поступать в несколько этапов.

13 октября следователи провели спецоперацию и задержали три человека при распределении средств непосредственно на объекте аренды. У злоумышленников было изъято 4 тыс. долларов. Ранее правоохранители задокументировали получение в качестве взятки еще 47 тысяч гривен.

Общая сумма полученной неправомерной выгоды – более 160 тысяч гривен.

Сейчас все фигуранты задержаны, решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Напомним, недавно в Виннице директор одного из государственных предприятий пытался дать взятку главе Винницкой облгосадминистрации размером 4,2 млн грн. Чиновник действовал в интересах посторонних лиц и пытался убедить главу области изменить целевое назначение бюджетных средств.