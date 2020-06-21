На борту самолета МАУ погибли 38 щенков – полиция начала расследование

Правоохранители проверяют условия транспортировки животных

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту гибели 38 щенков на самолете "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, 15 июня девушка по имени Эбби Лорензен из Канады рассказала в Facebook о смерти животных, которые прибыли самолетом МАУ из Киева в Торонто 13 июня.

Как отмечается, это был пассажирский рейс с 92 пассажирами на борту. Кроме этого, там находилось более 3 тонны груза, учитывая животных.

"В средствах массовой информации появилась публикация о том, что неделю назад в международном аэропорту Торонто приземлился самолет, совершавший авиарейс "Киев-Торонто", на борту которого находились 500 щенков. Из них 38 собак погибли, остальные пострадали от обезвоживания", – отметили в пресс-службе полиции.

В связи с этим полиция под процессуальным руководством прокуратуры города Борисполь, открыла уголовное производство по статье 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия и выясняют условия транспортировки животных и причины, которые могли бы повлечь гибель щенков.

Напомним, в июне компания "Международные авиалинии Украины" в рамках ослабления карантина, который ввели в марте на фоне пандемии коронавируса, возобновила авиаперелеты.