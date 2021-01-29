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Под Киевом столкнулись два авто, есть погибший и четверо пострадавших

Фото из открытых источников

В результате удара 50-летний водитель погиб на месте

Утром 29 января на трассе "Киев-Днепр" вблизи поселка произошла Ерковцы смертельное дорожно-транспортное происшествие несколько человек получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"50-летний водитель автомобиля "Huindai" не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с авто "ЗАЗ", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в результате удара 50-летний водитель погиб на месте, его 37-летняя пассажирка с травмами доставлена в больницу. В салоне "ЗАЗ" находились 3 человека, они тоже получили травмы и были доставлены в больницу.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства аварии, полицейские опрашивают свидетелей и очевидцев. 

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Напомним, ранее на Волыни мужчина во время оформление дорожно-транспортного происшествия полицейскими, набросился на одного из них и ударил его по лицу.

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