Мы должны пойти на это, независимо от того, какие партии получат наибольшую поддержку: Качура о выборах на Донбассе

Телеканал ZIK

Независимо от того, какие политические партии получили бы наибольший уровень поддержки на выборах областных советов в Донецкой и Луганской областях, Украина получила бы легитимных представителей этих территорий в отношениях с центральными органами власти, и мы бы могли привлечь этих депутатов к переговорам в рамках ТКГ, Минского процесса.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил народный депутат (фракция "Слуга народа") Александр Качура.

Народный депутат отметил, что постановление о местных выборах, которое народные депутаты проголосовали 15 июля, прошло во фракции "Слуга народа" очень большую дискуссию.

В частности, по словам Качуры, лично он не соглашался с отменой выборов в областные советы в Донецкой и Луганской областях.

Нардеп добавил, что с 2010-го года там не проводились выборы, а депутаты "поехали в Ростов, кто на оккупированной территории, а кто-то вообще пропал без вести". Александр Качура убежден, что нардепам надо было набраться смелости и сознательно пойти на проведение выборов в областные советы Донбасса, расположенные на подконтрольной Украины территории.

"И независимо от того, какие политические партии там получат наибольший уровень поддержки, мы, во-первых, получили бы легитимных представителей этих территорий в отношениях с центральными органами власти, и, во-вторых, по моему убеждению, это не позиция Офиса президента, мы бы могли привлечь этих депутатов к переговорам в рамка ТКГ, Минского процесса. Это было бы государственническое решение и абсолютно правильный подход", – подчеркнул Александр Качура.

Напомним, 15 июля Верховная Рада Украины поддержала постановление №3809, назначив местные выборы на 25 октября 2020 года. За соответствующий документ проголосовали 326 народных депутатов.

Согласно принятому постановлению, местные выборы 25 октября не состоятся в оккупированном Россией Крыму и в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей. Их назначат отдельным законом после прекращения российской агрессии и вывода незаконных вооруженных формирований.