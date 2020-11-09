Мужчину, который порезал прохожих в Кривом Роге, взяли под стражу

Тарас Усенко veskr.com

Тарасу Усенко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог

Центрально-Городской районный суд Кривого Рога взял под стражу 29-летнего Тараса Усенко, который напал с ножом на людей, в результате чего двое погибли, еще восемь человек получили ранения Об этом сообщает пресс-служба полиции Кривого Рога.

Как отмечается, подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Заметим, нападавшему было сообщено о подозрении по части 2 пункта 1 статьи 115 (Умышленное убийство) и части 2 статьи 15, части 2 пункта 1, 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Покушение на умышленное убийство). Тарасу Усенко грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, 7 ноября злоумышленник на улице в Металлургическом районе напал с ножом на 10 жителей Кривого Рога. В результате погибли по меньшей мере два человека, еще восемь - получили ранения. Среди пострадавших - 8-летний мальчик.

После задержания злоумышленник заявил, что он "пришел из ада", он "сын Божий" и ему "Бог приказал убить 15 человек". Также во время проведения обыска в комнате, где проживал Усенко, на стенах были обнаружены странные мистические символы и концентрические рисунки.