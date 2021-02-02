Мужчине, который поджег "Эпицентр" в Первомайске, грозит пожизненное заключение

Злоумышленник, устроивший пожар в "Эпицентре" Facebook-страница Сергея Шайхета

Сейчас мужчину задержали правоохранители

Злоумышленник, который поджег ТЦ "Эпицентр" в Первомайске, может быть приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщил в Facebook начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

Согласно сообщению, злоумышленником оказался 37-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

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Как отмечается, действия злоумышленника следователи Первомайского районного отдела полиции квалифицировали по ч. 2 ст. 194 УК Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины "Покушение на умышленное убийство". За содеянное мужчине грозит до пожизненного лишения свободы.

Сейчас на месте пожара полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок. Предварительно удалось эвакуировать всех посетителей и работников ТЦ.

Напомним, сегодня утром в городе Первомайск Николаевской области возник масштабный пожар в помещении торгового центра строительных материалов.

Позже правоохранители задержали мужчину, который поджег ТЦ "Эпицентр" в Первомайске и ранил охранника магазина топором при побеге.

Около 14:20 спасателям удалось локализовать огонь на площади 4 тыс. м кв.