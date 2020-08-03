Мужчина, захвативший заложника в Киеве, является гражданином Узбекистана, – Геращенко

Антон Геращенко Скриншот видео

Злоумышленнику 30 лет

Мужчина, который захватил заложника в здании бизнес-центра "Леонардо" в центральной части Киева, является гражданином Узбекистана.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Антон Геращенко сообщил, что в 12 часов 3 августа, в здание "Универсал-банка" на улице Владимирской в Киеве, в бизнес-центре "Леонардо" зашел 30-летний мужчина с рюкзаком и заявил, что он – террорист и что у него в рюкзаке бомба. Он отпустил всех работников банка, оставил только начальника отделения. Злоумышленник привязал веревку от взрывчатки к ноге и требует, чтобы на него вышли СМИ, чтобы он сделал заявление.

Заместитель министра сообщил, что полиция оцепила помещение. С мужчиной ведут переговоры, чтобы он сдался.

"Мы уже знаем, что это гражданин не Украины, это гражданин Узбекистана", – сообщил Антон Геращенко.

На своей странице в Facebook Антон Геращенко детализировал: "По предварительной информации лицом, угрожающим террористическим актом, является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 г. р. Судя по его социальным сетям – это психически неуравновешенное лицо. Мы пока не знаем, насколько серьезны его намерения, и действительно ли у него настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров. На месте создан оперативный штаб СБУ и полиции. Введен в действие план специальной операции "Бумеранг".

Как сообщали, в центре Киева мужчина захватил заложника и угрожает взорвать отделение банка.

Стало известно, что мужчина, захвативший заложника в столичном бизнес-центре, требует начать телетрансляцию.